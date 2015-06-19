Twitter запустит новостной сервис
Twitter представит новый формат работы с новостями и событиями до конца лета текущего года.
Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание BuzzFeed.
Таким образом, в мобильном приложении Twitter появится кнопка Lightning. Нажав на нее, можно будет перейти к списку наиболее важных тем, о которых пишут другие пользователи, среди которых и самые обсуждаемые новости или события.
Читайте такжеВ России решили "импортозаместить" мессенджеры
После выбора темы читатель попадет на страницу, где будут собраны лучшие твиты, фото и видео. После окончания события подписка на эту ленту автоматически отключится, и найти его можно будет через общий поиск.
Кроме того, Lightning будет доступен как подписчикам, так и неавторизованным пользователям.
Сообщается, что отбирать наиболее интересный контент будет внутренняя команда редакторов Twitter. Стало известно, что компания находится на этапе переговоров с партнерами.
Читайте такжеApple наймет на работу редакторов для своего новостного приложения
11 июня компания Apple на ежегодной Всемирной конференции разработчиков в Сан-Франциско сообщила о запуске нового приложения, с помощью которого можно получить доступ к оперативным новостям.