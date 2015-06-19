Twitter запустит новостной сервис

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание BuzzFeed.

Таким образом, в мобильном приложении Twitter появится кнопка Lightning. Нажав на нее, можно будет перейти к списку наиболее важных тем, о которых пишут другие пользователи, среди которых и самые обсуждаемые новости или события.

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После выбора темы читатель попадет на страницу, где будут собраны лучшие твиты, фото и видео. После окончания события подписка на эту ленту автоматически отключится, и найти его можно будет через общий поиск.

Кроме того, Lightning будет доступен как подписчикам, так и неавторизованным пользователям.

Сообщается, что отбирать наиболее интересный контент будет внутренняя команда редакторов Twitter. Стало известно, что компания находится на этапе переговоров с партнерами.

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11 июня компания Apple на ежегодной Всемирной конференции разработчиков в Сан-Франциско сообщила о запуске нового приложения, с помощью которого можно получить доступ к оперативным новостям.