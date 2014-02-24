Nokia представила первые смартфоны на ОС Android

Корпорация Nokia представила три смартфона на платформе Android - Nokia X, Nokia X+ и Nokia XL в рамках выставки мобильных устройств Mobile World Congress в Барселоне, пишет ИТАР-ТАСС. Это первые смартфоны на данной операционной системе.

Ранее компания использовала ОС Symbian и Windows Phone. "Мы рады представить новую линейку устройств - Nokia X", - объявил на пресс-конференции глава Nokia Стивен Элоп.

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Смартфон Nokia XL получил больший экран с диагональю 5 дюймов, камеру с разрешением 5 мегапикселей, а также фронтальную камеру с разрешением 2 мегапикселя. Смартфон Nokia X будет продаваться по 89 евро, стоимость Nokia X+ составит 99 евро, Nokia XL - 109 евро. Гаджеты поступят в магазины в черном, белом, красном, зеленом, синем, желтом цветах.