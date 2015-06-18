В России решили "импортозаместить" мессенджеры

Об этом заявил ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме глава Роскомнадзора Александр Жаров.

"Основной тренд развития интернета в России - это импортозамещение. Нам нужна собственная национальная программная платформа, сервисы", - сказал он.

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Инициативу поддержал и глава Чечни Рамзан Кадыров

"Главная проблема - бесконтрольность. Люди общаются через ресурсы, которые находятся за рубежом: те же Twitter, Skype - они не наши. Мы не видим, что там происходит, и тут речь не о тотальном контроле. Нужно понимать, что мы живем в свободной стране, в свободном мире. Но так не может быть, что спецслужбы, следователи лишены возможности проводить полноценные следственные мероприятия, из-за того что им просто не предоставляют доступа к информации", - сказал Кадыров.

Как сообщал УНИАН, один из основателей популярного мессенджера Skype Янус Фриис представили новую разработку - мессенджер Wire.

Разработанный специалистами Apple, Skype, Nokia и Microsoft и доступный для обычных ПК, планшетов и смартфонов, мессенджер Wire позволяет обмениваться сообщениями, фотографиями, аудио- и видеофайлами, а также совершать голосовые звонки. Функцию видеоконференции создатели обещают добавить позже.