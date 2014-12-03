Создатели Skype представили новый мессенджер

Разработанный специалистами Apple, Skype, Nokia и Microsoft и доступный для обычных ПК, планшетов и смартфонов, мессенджер Wire позволяет обмениваться сообщениями, фотографиями, аудио- и видеофайлами, а также совершать голосовые звонки. Функцию видеоконференции создатели обещают добавить позже, сообщает "Новое время" со ссылкой на TechCrunch.

"Skype был создан более 10 лет назад. С тех пор многое изменилось - мы все привыкли к возможности совершать бесплатные голосовые звонки и обмениваться сообщениями, а компьютеры мы носим с собой. Пора создавать новые приложения для общения - не только функциональные, но и красивые", - заявил Янус Фриис.

Новый мессенджер от создателя Skype отличается более прочной инфраструктурой в сочетании с лаконичным, простым дизайном.