Создатели Skype представили новый мессенджер

14:03, 03 декабря 2014
Наука и IT
9 0

Один из основателей популярного мессенджера Skype Янус Фриис представили новую разработку - мессенджер Wire.

Создатель Skype создал новый мессенджер /techcrunch.com

Разработанный специалистами Apple, Skype, Nokia и Microsoft и доступный для обычных ПК, планшетов и смартфонов, мессенджер Wire позволяет обмениваться сообщениями, фотографиями, аудио- и видеофайлами, а также совершать голосовые звонки. Функцию видеоконференции создатели обещают добавить позже, сообщает "Новое время" со ссылкой на TechCrunch.

"Skype был создан более 10 лет назад. С тех пор многое изменилось - мы все привыкли к возможности совершать бесплатные голосовые звонки и обмениваться сообщениями, а компьютеры мы носим с собой. Пора создавать новые приложения для общения - не только функциональные, но и красивые", - заявил Янус Фриис.

С лаконичным, простым дизайном / techcrunch.com

Новый мессенджер от создателя Skype отличается более прочной инфраструктурой в сочетании с лаконичным, простым дизайном.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter