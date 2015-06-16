Wikipedia переходит на защищенный протокол HTTPS

Об этом сообщается в официальном блоге компании, передает Лента.ру. Процесс должен завершиться в течение двух недель.

Опция доступа к ресурсам Wikimedia с помощью HTTPS была доступна и раньше — теперь же эта настройка станет дефолтной. Подготовка к переходу всех ресурсов на новый протокол заняла некоторое время и потребовала изменений не только в коде, но и в «железе» серверов.

Первыми на защищенный протокол будут переведены версии «Википедии» на русском, английском, китайском, итальянском, каталанском и иврите, по информации российского ресурса SecurityLab. Затем появятся и версии свободной энциклопедии с HTTPS-доступом на других языках.

Читайте такжеWikimedia наградила победителей конкурса статей "Военное дело в Википедии"Одновременно с окончательным переходом на протокол HTTPS на всех ресурсах организации заработает HSTS (HTTP Strict Transport Security), инструмент, который поможет предотвратить атаки, цель которых — получить данные о пользовательском трафике. По словам представителей Wikimedia, такое внимание к защите информации — это ответ на повышенный интерес со стороны правительств некоторых стран, а также на существующую угрозу наблюдения и цензуры.