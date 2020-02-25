На улицах Киева заметили Tesla Cybertruck, которого еще нет в продаже (фото)

Официальная дата начала производства этого авто – конец 2021-го года.

На улицах Киева заметили электрокар Tesla Cybertruck.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

"В Киеве обнаружен Cybertruck. Героев оборони 2, Голосеевский, кофейня "Woke Up"", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что официальная дата начала производства этого авто – конец 2021-го года, и ранее электрокар замечали только несколько раз в Калифорнии.

Ранее СМИ сообщали, что прототип Tesla Cybertruck накануне был использован для выхода игроков команды Nigma на турнире WePlay! по игре Dota 2, который проходит в Киеве.

Как сообщал УНИАН, Илон Маск представил футуристический пикап Cybertruck. Автомобиль отличается угловатым футуристическим дизайном. Mashable называет его "очень уродливым".

Спустя 48 часов после презентации Маск получил 200 тысяч предзаказов на новый пикап Cybertruck. Большая часть заказов поступила на автомобили с двумя и тремя двигателями.