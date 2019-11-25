Новая Tesla: чем поразил новый Cybertruck Илона Маска (видео)

За двое суток после презентации компания Tesla получила почти 150 тысяч заказов на Cybertruck.

«Рубленые» формы, плоские поверхности и треугольная крыша – Tesla презентовала пикап Cybertruck.

Корпус Cybertruck выполнен из нержавеющей стали, он представляет собой очень прочную «ракушку». Кибер-трак на прочность проверяли с помощью кувалды - на кузове ни одной царапины. А вот стекло подвело - боковые окна пошли трещинами.

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Машина будет продаваться в трех вариациях: с одним, двумя и тремя двигателями. В зависимости от этого автомобиль сможет проехать на одном заряде батареи около 400, 480 и 800 км. Цена на пикап Cybertruck начинается от 39 900 долларов

За двое суток после презентации компания Tesla получила почти 150 тысяч заказов на кибер-трак.

После презентации соцсети буквально взорвались различными мемами. Кто-то шутил о том, что дизайнер автомобиля рисовал его в приложении Paint. Некоторые вспомнили Лару Крофт из игры 1996 года, что она идеальный водитель для Cybertruck.

Как ранее сообщал УНИАН, причина, по которой Tesla Cybertruck, вопреки трендам, получил плоские поверхности и острые углы заключается, как и предполагалось, в материалах. Как известно, кузов Tesla Cybertruck сделан из сверхтвердой холоднокатаной нержавеющей стали.