цей матеріал доступний українською

SpaceX вывела на орбиту еще 60 спутников (видео)

19:49, 17 февраля 2020
Наука и IT
137 0
REUTERS

Американская технологическая компания SpaceX отправила на низкую околоземную орбиту очередные 60 интернет-спутников в рамках проекта Starlink.

Читайте такжеВ ракетах SpaceX можно будет онлайн забронировать места

Как сообщает DW, в понедельник, 17 февраля, компания Илона Маска подтвердила успешный вывод на орбиту всех спутников. Таким образом, число микроспутников на орбите в рамках развертывания глобальной сети интернет-покрытия Starlink доведено до 300.

Как сообщается, ракета-носитель Falcon 9 с микроспутниками была запущена с базы ВВС США на мысе Канаверал во Флориде. При этом первая многоразовая ступень тяжелой двухступенчатой ракеты, использовавшейся уже в четвертый раз, не смогла совершить посадку на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане у побережья штата Южная Каролина и упала в воду вблизи от нее. Тем не менее SpaceX пообещала доставить ее на берег.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter