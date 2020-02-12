В Испании обнаружили древнюю пещеру пыток

Предполагается, что в найденной пещере от насилия умерли 9 тыс. человек.

Археологи обнаружили в Испании в пещере Эль-Трокс на Пиренейском полуострове останки людей со следами расправы.

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Углеродный анализ показал, что они жили порядка 7300 тысяч лет назад, передает Lenta.UA со ссылкой на журнал Nature Scientific Reports.

Во время раскопок учёные обнаружили пещеру в горной местности Уэска на Пиренеях, расположенную на высоте 1500 метров над уровнем моря. Это углубление в горном массиве удалено от традиционных путей миграции жителей раннего неолита. В пещере нашли человеческие останки, керамическую посуду, старинные орудия труда, кости домашних животных. Артефакты отправили на исследование в Мангеймскую лабораторию в Германии для проведения углеродного анализа. После чего выяснилось, что обнаруженные останки принадлежали людям, жившим примерно в 5326-5067 гг до нашей эры.

Предполагается, в пещере на Пиренейском полуострове из-за насилия умерли 9000 человек, четверо из которых – дети. Они погибли от ран, причинённых стрелами врагов. Детей убили с помощью ударов по телу тупыми предметами. Причинами насилия называют «войны» за территории или женщин, противостояние между представителями разных племён. Не исключено, это произошло из-за вооружённого столкновения местных жителей с переселенцами из Ближнего Востока.

Обнаруженное подтверждает версию, что убийство совершили в эпоху неолита на завершающем этапе стадии развития земледельческой культуры. Отметим, археологи признали эту находку самым значительным актуальным открытием в Европе.