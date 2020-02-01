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Золотые амулеты и сосуды для внутренностей: в Египте обнаружили 16 древних гробниц (фото)

21:42, 01 февраля 2020
Наука и IT
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В Египте обнаружили 16 гробниц / Фото: Ahram online

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Об этом сообщает changeua со ссылкой на Ahram Online.

Всего было обнаружено 16 гробниц, в которых находилось 20 саркофагов.

Ученые утверждают, что гробницы принадлежали верховным жрецам Джехути — бога Луны, мудрости и знаний. Также гробницы были предназначены для упокоения высших сановников.

На некоторых саркофагах имеются иероглифы, указаны имена и титулы их владельцев.

В гробницах нашли сосуды, в которых египтяне хранили внутренности муммий / Фото: Ahram online

При раскопках специалисты обнаружили и около 10 тысяч погребальных статуэток ушабти и погребальных масок, около 700 амулетов, например, священных скарабеев, сделанных из чистого золота.

Удалось найти и ритуальные сосуды, в которых древние египтяне хранили внутренности своих мумифицированных покойников.

В гробницах обнаружили 20 саркофагов, многие из которых содержат данные об имени и титуле погребенного / Фото: Ahram online
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