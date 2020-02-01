Золотые амулеты и сосуды для внутренностей: в Египте обнаружили 16 древних гробниц (фото)
В Египте, в провинции Минья, обнаружили древние гробницы, это первая в 2020 году важная находка.
Читайте такжеУченые нашли голову акулы, жившей 330 миллионов лет назад (фото)
Об этом сообщает changeua со ссылкой на Ahram Online.
Всего было обнаружено 16 гробниц, в которых находилось 20 саркофагов.
Ученые утверждают, что гробницы принадлежали верховным жрецам Джехути — бога Луны, мудрости и знаний. Также гробницы были предназначены для упокоения высших сановников.
На некоторых саркофагах имеются иероглифы, указаны имена и титулы их владельцев.
При раскопках специалисты обнаружили и около 10 тысяч погребальных статуэток ушабти и погребальных масок, около 700 амулетов, например, священных скарабеев, сделанных из чистого золота.
Удалось найти и ритуальные сосуды, в которых древние египтяне хранили внутренности своих мумифицированных покойников.