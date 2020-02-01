Золотые амулеты и сосуды для внутренностей: в Египте обнаружили 16 древних гробниц (фото)

Среди прочего ученые обнаружили 20 саркофагов с иероглифами и около 10 тысяч погребальных статуэток.

В Египте, в провинции Минья, обнаружили древние гробницы, это первая в 2020 году важная находка.

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Об этом сообщает changeua со ссылкой на Ahram Online.

Всего было обнаружено 16 гробниц, в которых находилось 20 саркофагов.

Ученые утверждают, что гробницы принадлежали верховным жрецам Джехути — бога Луны, мудрости и знаний. Также гробницы были предназначены для упокоения высших сановников.

На некоторых саркофагах имеются иероглифы, указаны имена и титулы их владельцев.

При раскопках специалисты обнаружили и около 10 тысяч погребальных статуэток ушабти и погребальных масок, около 700 амулетов, например, священных скарабеев, сделанных из чистого золота.

Удалось найти и ритуальные сосуды, в которых древние египтяне хранили внутренности своих мумифицированных покойников.