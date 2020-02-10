После 30 лет поисков в Антарктике нашли озеро с жидкой лавой

Это восьмое озеро с незатвердевающей лавой, обнаруженное на планете.

В Антарктике обнаружено новое лавовое озеро.

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Несмотря на то, что в мире насчитывается около 1500 активных вулканических точек, наличие достаточно большого количества стоячей и незатвердевающей лавы – известной в качестве лавовых озер – является сомнительным. Всего известно семь крупных лавовых озер, расположенных преимущественно в Африке и в Антарктике, однако многие команды ученых, занимающихся наблюдением за подобными вулканически активными местами, уже давно говорят о наличии восьмого такого озера. И оно в самом деле было найдено в рамках специального исследовательского проекта специалистов-вулканологов из Университетского Колледжа Лондона и Британского Антарктического Общества, передает 1informer.

Само озеро располагается в пределах горы Майкла, которая в свою очередь находится на отдаленном стратовулкане на Островах Сандерса, представляющий собой самую южную оконечность Сандвичских Островов в Южной Атлантике. Данная локация была найдена спустя почти тридцать лет внимательного изучения геологических извержений и вулканической активности, однако только сейчас специалисты сумели применить весь современный комплекс инструментов и спутников – включая сверхмощный спутник ATLAS и Sentinel-2 – таким образом в самом деле обнаружив активное лавовое озеро внутри пресловутого стратовулкана на горе Майкл.

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Обнаружение восьмого лавового озера постоянного типа становится действительно интересным, поскольку сможет потенциально прояснить некоторые моменты, связанные с формированием подобного рода озер и природных источников. Что касается температуры, то внутри специалисты подсчитали температуру около 1000 градусов по Цельсию, за счет чего происходит постоянный приток лавы и старая не успевает затвердеть, как это происходит на отшибе многих подобных источников.

Пока что команда британских специалистов-вулканологов говорит о своем желании внимательнее и подробнее исследовать все особенности, связанные с данным стратовулканом – потому что вскоре команда представит более подробное и развернутое исследовательское описание по формированию подобного рода вулканических источников активного вида, которых становится, к слову, на Земле все меньше.