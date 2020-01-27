Астрономы исследовали самую горячую экзопланету в нашей галактике

Ученые выяснили, что молекулы водорода на ней разрываются на части, а потом "возрождаются".

Команда астрономов изучила планету кельт-9b, которая является самой горячей из ныне известных экзопланет.

Об этом сообщает Правительственный курьер.

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Вес планеты кельт-9b втрое больше нашего Юпитера и вращается она вокруг звезды, удаленной от Земли на 670 световых лет. Температура ее поверхности составляет почти 4300°.

Узнать о ее чрезвычайно враждебной среде астрономы смогли в 2017 году, когда она была обнаружена. Теперь астрономы обнаружили доказательства того, что тепла на экзопланете слишком много даже для молекул, чтобы оставаться неповрежденными в этой жаркой точке нашей галактики. Молекулы водородного газа, вероятно, разрываются на дневной стороне кельта-9b, они способны переформироваться, пока их разрозненные атомы не попадут на темную сторону планеты.

Хотя на планете все еще невероятно жарко, небольшое охлаждение на темной ее стороне позволяет молекулам водорода "возродиться" – то есть, до того времени, пока они снова не попадут обратно на жаркую дневную сторону, где они снова разрываются на части.

Таким образом, того небольшого имеющегося охлаждения молекулам достаточно для превращения, пока они снова не переходят на дневную сторону, где цикл начинается с начала.

Результаты исследований, опубликованные в журнале Astrophysical Journal Letters, демонстрируют возросшую сложность технологии и анализа, необходимых для исследования этих очень далеких миров. Наука только начинает заглядывать в атмосферу экзопланет, изучая молекулярные разрывы в самых горячих и ярких светилах.

Как сообщал УНИАН, астрономы с помощью "Очень большого телескопа" в Чили , получили снимок области звездообразования Gum 26.