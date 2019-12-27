Одна из самых ярких звезд на небе может взорваться

Если это произойдет, взрыв можно будет наблюдать с Земли даже днем.

Молодая яркая звезда под названием Бетельгейзе в последнее время ведет себя нестабильно. Она внезапно начала тускнеть. Астрономы говорят, что это может быть признаком того, что она готовится взорваться.

Об этом пишет CNN, добавляя, что не исключен также сценарий восстановления яркости красного гиганта. А временная тусклость обусловлена прохождением определенного этапа его жизни. Профессор астрономии Университета Уилланова Эд Ганен сказал изданию, что звезда Бетельгейзе резко начала терять яркость с октября. И теперь она в 2,5 тускней, чем обычно. Раньше она была в десятке самых ярких звезд на небосклоне. Теперь Бетельгейзе только на 23 месте.

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Ганен и его коллеги следят за звездой с 1980 года. И за последние полвека она никогда не тускнела так агрессивно. Это может означать, что она на пороге чего-то экстраординарного.

"Причина возникновения сверхновой звезды кроется внутри звезды", - сказал ученый. А поскольку Бетельгейзе такая громадная, трудно сказать, что сейчас происходит в ее недрах.

Звезда расположена в плече Ориона за 700 световых лет от Земли. Это делает ее относительно близким соседом в пределах нашей галактики.

"Такая близость делает звезду особенной", - сказал Ганен, добавив, что она ближайшая из вероятных кандидатов стать сверхновой. Бетельгейзе уже 9 миллионов лет. А звезды такого размера редко живут дольше 10 миллионов. Впрочем, если она взорвется, это произойдет не скоро.

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"Скорее всего, это произойдет в ближайшие 200-300 тысяч лет", - считает Ганен.

Но когда это произойдет, взрыв будет настолько ярким, что на Земле его можно будет увидеть даже днем. Ученые говорят, что взрыв сверхновой не навредит жизни на нашей планете. Однако, ультрафиолетовое излучение от него может нанести удар по озоновому слою в земной атмосфере.