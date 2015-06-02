В оккупированном Крыму закрывают доступ к ex.ua по решению московского суда

При попытке зайти на файлобменник у жителей полуострова появляется сообщение о том, что доступ к данному ресурсу ограничен по решению суда, установленном законодательством Российской Федерации, сообщает Крым.Реалии.

«Сетевой адрес, позволяющий идентифицировать в сети интернет, включен в единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов сети Интернет сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети Интернет, содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в аннексированном Россией Крыму с 1 мая Роскомнадзор начнет контролировать исполнение операторами связи требований о блокировке запрещенных сайтов.

Читайте такжеТаджикистан заблокировал доступ к "Одноклассникам" и "ВКонтакте"В середине февраля один из крупнейших интернет-провайдеров Крыма «Крэлком» уже начал блокировать доступ клиентов к запрещенным сайтам из списка Роскомнадзора.

Реестр Роскомнадзора насчитывает 11 424 записи, большинство внесено Федеральной службой по контролю за оборотом наркотиков.

При этом на сайте Роскомнадзора в реестре запрещенной информации значится, что доступ заблокирован к отдельным страницам обменника по иску телекомпании "ТНТ-Телесеть" о размещении на ресурсе сериала «Каменные джунгли» по решению Московского суда от 19 мая.