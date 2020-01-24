цей матеріал доступний українською

Печенье в космосе: на МКС впервые запекали, получилось не сразу (видео)

14:06, 24 января 2020
Наука и IT
150 0
Космонавты пробовали приготовить выпечку пять раз / orangemarmelad.ru

Читайте такжеКосмический корабль Starliner впервые совершил удачную посадку на землю (видео)Об этом пишет The Guardian.

Печенье запекали в специальной духовке, которую доставили на станцию в ноябре прошлого года.

Отмечается, что космонавты пробовали приготовить выпечку пять раз. Первое печенье запекалось в духовке 25 минут при температуре 149 градусов по Цельсию, но получилось совсем сырым. Четвертое печенье провело в духовке два часа и наконец-то получилось похожим на кондитерское изделие.

Однако лучшей попыткой стало пятое печенье, которое выпекали в течение 130 минут при температуре 163 градуса по Цельсию.

Ранее УНИАН сообщал, что химики научились добывать кислород из лунной пыли.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter