Печенье в космосе: на МКС впервые запекали, получилось не сразу (видео)

Специальную духовку на станцию доставили еще в ноябре прошлого года.

Космонавты МКС впервые приготовили еду из сырых ингредиентов. В порядке эксперимента они попробовали сделать печенье.

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Печенье запекали в специальной духовке, которую доставили на станцию в ноябре прошлого года.

Отмечается, что космонавты пробовали приготовить выпечку пять раз. Первое печенье запекалось в духовке 25 минут при температуре 149 градусов по Цельсию, но получилось совсем сырым. Четвертое печенье провело в духовке два часа и наконец-то получилось похожим на кондитерское изделие.

Однако лучшей попыткой стало пятое печенье, которое выпекали в течение 130 минут при температуре 163 градуса по Цельсию.

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