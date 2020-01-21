Химики научились добывать кислород из лунной пыли

Технология может стать серьезным подспорьем для создания человеческих поселений на Луне.

В Европейском центре космических исследований и технологий Европейского космического агентства (Нидерланды) создали рабочий прототип установки, способной добывать кислород из лунной пыли – так называемого реголита.

Читайте такжеУченые смогли поддерживать жизнь человеческой печени за пределами тела целую неделю

Как сообщает «Популярная механика», если технология докажет свою пригодность к практическому применению, человечество получит важный ресурс не только для поселения на Луне, но и для заправки кислородных баков межпланетных ракет.

«Возможность получения кислорода из ресурсов, найденных на Луне, придется весьма кстати для будущих лунных поселенцев. Он пригодится и для местного производства ракетного топлива», — отметил химик Бет Ломакс из Университета Глазго в Шотландии.

Отмечается, что благодаря полученным образцам лунного реголита — рыхлой пыли с поверхности Луны — стало известно, что в этом материале присутствует большой процент кислорода — от 40% до 45%.

Научный коллектив Бета Ломакса смог успешно провести опыты по извлечению кислорода из точной копии лунного реголита, произведенной на Земле. Для этого используется электролиз расплавленной соли.

В процессе из реголита извлекается до 96% присутствующего в нем кислорода. Оставшийся после процесса материал представляет собой смесь металлических сплавов.

Ученые намерены также выяснить, какие полезные сплавы могут быть изготовлены в процессе добычи кислорода из реголита, и где их можно применять.

Напомним, национальная аэрокосмическая администрация США (НАСА) объявила о планах направить на Луну миссию космонавтов в 2024 году, при этом в НАСА уточнили, что впервые в составе этой миссии на поверхность спутника Земли ступит женщина.