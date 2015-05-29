BBC: Google презентовал новую версию Android

Компания Google представила новую версию операционной системы Android, получившую название Android M.

Об этом сообщает BBC Украина.

В ходе презентации представитель компании заявил, что разработчики внесли в операционную систему сотни улучшений. Пользователи смогут получить доступ к Android M в третьем квартале текущего года.

Читайте такжеGoogle запретила редактировать карты из-за скандала с логотипом Android

Всего названы несколько основных направлений, в которых будет развиваться система. В их числе оказались более глубокая интеграция с браузером Chrome, более полный контроль над доступом приложений к камере и микрофону, а также оптимизацию энергопотребления.

Первая версия операционной системы Android вышла в 2008 году. Она используется на различных мобильных устройствах. Главным конкурентом Android считается iOS от Apple.