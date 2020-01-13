Обнаружен самый древний орган (фото)

Ученые считают, что это самый старый из известных пищеварительных путей, возрастом около полумиллиарда лет.

Американские ученые обнаружили в пустыне штата Невада окаменелый пищеварительный тракт возрастом 550 миллионов лет.

Исследователи проанализировали трубчатые окаменелости с помощью рентгена. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Читайте такжеУченые опровергли главную гипотезу Дарвина

Выявленные специалистами фрагменты органов являются самыми древними из обнаруженных останков такого рода. Они принадлежали клаудинам — вымершим существам эдиакарского периода, внешне напоминающим трубки.

Живые организмы, существовавшие в эдиакарском периоде, называют эдиакарской биотой. Многие из них относились к вендобионтам — исчезнувшим типам, которые не оставили потомков. Их вымирание пришлось на кембрийский взрыв, когда на Земле возникли другие группы животных.

Ранее ученые обнаружили, что 300 миллионов лет назад животные уже умели быть родителями.