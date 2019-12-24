Ученые обнаружили, что 300 миллионов лет назад животные уже умели быть родителями

Найденные в Канаде окаменелости свидетельствуют, что существа были скручены в гнезде, когда умерли.

Охотники за окаменелостями утверждают, что обнаружили старейшее доказательство, которое указывает, что четвероногие позвоночные животные заботились о своем потомстве сотни миллионов лет назад. Они обнаружили переплетенны остатки двух похожих на ящериц существ, которые лежали в древнем срубе растения.

Как пишет The Guardian, останки нашли в Новой Шотландии в Канаде. Как оказалось, они принадлежат взрослой особи и ее ребенку. Это были представители недавно открытого вида варанопсеидов.

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«Взрослая была примерно 20 сантиметров в длину от кончика морды до основания хвоста. Последний был очень длинный», - сказала соавтор исследования из Карлтонского университета Канады Хиллари Маддин.

Детеныша нашли под берцовой костью старшего существа. Он был обернут большим хвостом взрослого варанопсеида. Ученые считают, что поза указывает на сплетение животных в гнезде. Гнездо было сделано в срубе плауноподобного растения.

«Это очень хрупкие останки, особенно детеныш. Они сохранились в очень естественной позе и были похоронены очень быстро», - сказала Маддин. По ее мнению, гибель существ, вероятно, произошла во время шторма.

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«Открытие взрослой особи рядом с младшей – это хорошее доказательство взаимодействия между ними на протяжении жизни. Вряд ли они по стечению обстоятельств умерли рядом и были похоронены. Конечно, говорить о поведении на основе остатков, которым сотни миллионов лет - не простое дело. Но как по мне, это убедительное доказательство, что здесь речь идет о родительском уходе», - сказал палеонтолог из Университета Эдинбурга Стив Брусатт.

По его словам, это важное открытие. Потому что оно доказывает, что родительское поведение – это очень древняя черта у живых существ.