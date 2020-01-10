Microsoft будет реже обновлять Windows

Теперь глобальное обновление системы будет выходить один раз в год.

Microsoft пересмотрела политику обновлений Windows и будет выпускать апдейты реже.

Теперь глобальное обновление системы будет выходить один раз в год, передает издание Windows Latest.

Как сообщили источники, Microsoft закончила работу над обновлением 20H1, выход которого запланирован на весну. Сейчас инженеры компании занимаются тестированием ОС и поиском системных ошибок. Инсайдеры считают, что весеннее обновление Windows 10 будет важнейшим для платформы в этом году, а осеннее не добавит в нее важных функций.

Читайте такжеMicrosoft принудительно переведет пользователей на свой новый браузер

Windows Latest пишет, что Microsoft намерена в будущем вводить новые функции в систему весной, а осенью лишь выпускать косметические апдейты и патчи безопасности. Осенний релиз для системы Windows 10 получит название 20H2.

Эксперты издания считают, что таким образом корпорация пытается оптимизировать свои ресурсы и ускорить выход системных апдейтов. Отмечается, что Microsoft часто подвергалась критике за неспособность выпустить крупные стабильные обновления два раза в год.