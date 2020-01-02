В Британии газ смешивают с водородом для сокращения загрязненности атмосферы

Если перевести на смесь всю страну, то уменьшение выбросов СО2 будет таким, словно с улиц вдруг исчезли 2,5 миллиона автомобилей.

В Великобритании вспыхнула первая искра водородной революции, а именно в Килском университете. Водород - относительно экологичное чистое топливо, чтобы считаться альтернативой для тех видов энергоносителей, сжигание которых сопровождается выбросами парниковых газов.

Как пишет BBC, поставки природного газа в университете смешали с 20% водорода в тестовом режиме. Но эксперимент имеет национальную важность. Такая смесь сокращает количество выбросов углекислого газа в атмосферу в ходе отопления помещений или приготовления пищи. Критики указывают на то, что производство водорода слишком дорогое для массового потребления. Но сторонники технологии возлагают на нее большие надежды.

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Издание пишет, что на использование природного газа для отопления приходится треть выбросов Великобритании, которые ответственны за глобальное потепление. Но продукт горения водорода - это лишь вода. Как топливо он функционирует так же, как и природный газ. Поэтому работники университетской кухни говорят, что 20%-я смесь газа с водородом никак не влияет на их работу. Проект под названием HyDeploy - первый эксперимент с альтернативным газом в реальном газопроводе. Килский университет был выбран для его проведения потому, что у него есть частная система газоснабжения.

Водород для смеси производят с помощью электролиза. Специальная установка разделяет воду на два ее составляющих компонента. Ее разместили на небольшой площади в углу спортивного поля университета. Газовая компания Cadent, которая участвует в проекте, утверждает, что в случае перехода на 20%-ную смесь газа и водорода по всей Британии, сокращение выбросов в атмосферу будет на уровне 6 миллионов тонн. Это все равно, что убрать с дорог 2,5 миллиона автомобилей.

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Стоимость производство водорода можно сократить, если процесс электролиза будет происходить ночью благодаря избытку ветровой электроэнергии. Газ смешивают лишь с 20% водорода потому, что это оптимальная пропорция, которую можно использовать в уже существующих газопроводах и с имеющимся оборудованием.