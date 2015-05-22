Ученые создали способную к самоуничтожению электронику

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу университета Иллинойса.

"Мы взяли те идеи, которые у нас появились во время разработки самовосстанавливающихся материалов, и перевернули их с ног на голову. Если вы уже не можете пользоваться каким-то гаджетом, устарел ли он или просто сломался, мы хотели дать вам возможность извлечь из нее базовые материалы для их повторного использования, или просто растворить ее и освободить место на свалке", — заявил Скотт Уайт из университета Иллинойса в Урбане.

Секретом "шпионской" электроники является то, как изготовлены ее металлические компоненты, по которым движется электрический ток и информация. По словам ученых, они состоят из трех слоев – токопроводящей магниевой подложки, мягкой полимерной подложки и воскового покрытия.

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Это восковое покрытие на самом деле представляет собой эмульсию из двух жидкостей – воска и микроскопических пузырьков из азотной кислоты.

Скорость самоуничтожения, как объясняют ученые, будет зависеть от толщины воскового слоя и концентрации кислоты. Самые быстрые варианты этого покрытия бесследно уничтожают электронный прибор всего за 20 секунд, тогда как более медленные варианты могут делать это за несколько минут.

Для управления "режимом самоуничтожения" ученые добавили специальный радиоприемник, преобразующий радиоволны в электричество, и подсоединенную к нему индуктивную спираль, нагревающую гаджет при подаче сигнала.