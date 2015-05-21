Ученые впервые столкнули протоны в Большом адронном коллайдере на максимальной энергии

Об этом сообщает Lenta.ru.

Протоны впервые столкнули на энергии в 13 тераэлектронвольт. Такие испытания необходимы для обеспечения параллельности разгоняемых на установке пучков и проверки работы коллиматоров.

Первые столкновения на максимальной энергии ученые провели вечером 20 мая и в ночь на 21-е. Эти испытания продолжатся. Ожидается, что полный запуск БАКа произойдет в первой половине июня 2015 года.

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14 февраля 2013 года БАК был закрыт на реконструкцию. После его двухлетней модернизации и ожидаемого перезапуска исследователи намерены сконцентрироваться на поисках частиц темной материи, следов суперсимметрии и дополнительных пространственных измерений.