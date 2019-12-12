Самый древний в мире пещерный рисунок содержит элементы ранней мифологии (видео)

Ученые говорят, что это изменяет представления науки о фантазии и верованиях древнейших представителей нашего вида

Пещерные рисунки изображают фигурки, у которых сочетаются черты людей и животных. Они охотятся на бородавчатых свиней и карликовых бычков. Этим рисункам около 44 тысяч лет. Таким образом, это самый древний из известных образцов пещерного искусства, созданный представителями нашего вида.

Как пишет The Guardian, рисунки были найдены в Индонезии. И они вдвое старше, чем любые другие до сих пор известные рисунки про охотников. Находка дает беспрецедентный взгляд на ранние способы рассказывать истории и возникновения современного человеческого сознания.

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Раньше рисунки такого уровня сложности имели возраст около 20 тысяч лет. При этом, старейшие из них были созданы с помощью отпечатков рук.

«Мы были поражены скрытым значением этого рисунка», - сказал археолог Австралийского центра иследования человеческой эволюции Университета Гриффина Адам Брумм.

Он добавил, что больше всего поражал тот факт, что такой рисунок был старейшим из подобных образцов человеческого искусства на планете. Рисунок нашли в провинции Южное Сулавеси вместе с другим изображением красного отпечатка руки, которому тоже было примерно 40 тысяч лет. Но новое открытие особенное тем, что оно как минимум вдвое старше, чем любое другое повествовательное изображение с намеками на древние мифы и ранние проявления человеческого воображения.

«Все указывает, что эта необычная сцена касается истории либо мифологии», - сказал Брумм.

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Изображение 4,5 метра в ширину содержит шесть млекопитающих, среди которых две бородавчатые свиньи и четыре карликовых быка, которые и до сих пор населяют индонезийские леса. Животных преследуют фигурки людей с мечами или веревками в руках. Их тела полностью человеческие. Но одна из фигур имеет голову птицы, а другая – хвост. Гибриды людей и животных присутствуют в фольклоре почти всех современных народов и часто выступают в роли богов, духов или древних существ.