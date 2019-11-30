В Днепре показали, где будут испытывать космические аппараты (фото)
12:41, 30 ноября 2019Наука и IT
220 0
Центр состоит, в частности, из цеха сборки и электрических испытаний космических аппаратов, аддитивного производства и др.
Центр состоит из ряда цехов, оборудованных для испытаний новых аппаратов / yuzhnoye.com
В Днепре конструкторы из КБ «Южный» показали иностранным инвесторам центр интегрированных навигационных систем.
Об этом сообщает пресс-служба бюро.
Читайте такжеNASA показало прототип роботизированного лунного модуля
Центр состоит из цеха сборки и электрических испытаний космических аппаратов, аддитивного производства, электрогидравлических стендов для динамических испытаний, вычислительного центра с суперкомпьютером, комплекса композиционных материалов и новых технологий.
Как сообщалось, днепровские разработчики создали сверхзвуковую ракету «Молния», что принадлежит к новому поколению противотанковых ракет.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter