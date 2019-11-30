цей матеріал доступний українською

В Днепре показали, где будут испытывать космические аппараты (фото)

12:41, 30 ноября 2019
Наука и IT
220 0
Центр состоит из ряда цехов, оборудованных для испытаний новых аппаратов / yuzhnoye.com

Об этом сообщает пресс-служба бюро.

Читайте такжеNASA показало прототип роботизированного лунного модуля

Центр состоит из цеха сборки и электрических испытаний космических аппаратов, аддитивного производства, электрогидравлических стендов для динамических испытаний, вычислительного центра с суперкомпьютером, комплекса композиционных материалов и новых технологий.

Как сообщалось, днепровские разработчики создали сверхзвуковую ракету «Молния», что принадлежит к новому поколению противотанковых ракет.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Днепр#космоспогода в Днепре