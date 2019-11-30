В Днепре показали, где будут испытывать космические аппараты (фото)

Центр состоит, в частности, из цеха сборки и электрических испытаний космических аппаратов, аддитивного производства и др.

В Днепре конструкторы из КБ «Южный» показали иностранным инвесторам центр интегрированных навигационных систем. Об этом сообщает пресс-служба бюро. Читайте такжеNASA показало прототип роботизированного лунного модуля Центр состоит из цеха сборки и электрических испытаний космических аппаратов, аддитивного производства, электрогидравлических стендов для динамических испытаний, вычислительного центра с суперкомпьютером, комплекса композиционных материалов и новых технологий. Как сообщалось, днепровские разработчики создали сверхзвуковую ракету «Молния», что принадлежит к новому поколению противотанковых ракет.

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