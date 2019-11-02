В Днепре изобрели сверхзвуковую ракету (фото, видео)

Авторы проекта уверяют, что для установки ракеты надо минимальное переоборудование самолетов.

Днепровские разработчики создали сверхзвуковую ракету «Молния», что принадлежит к новому поколению противотанковых ракет.

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В видео на Youtube говорится, в частности, о скорости ракеты, достигающей 2000-5000 километров в час. Ракетами такого типа планируют вооружить самолеты СУ-27 и СУ-24М.

Авторы проекта уверяют, что для установки ракеты надо минимальное переоборудование самолетов. По словам эксперта Олега Жданова, в настоящее время практически нет средств, которые могут защитить от «Молнии». Например, израильский «Железный купол» перехватывает только дозвуковые ракеты.

По его мнению, «Молния» может применяться Украиной для противодействия Черноморскому флоту РФ и флотилии России в Азовском море.

Как сообщал УНИАН, для нужд Вооруженных сил Украины было создано новое оружие для поражения вражеских целей на большом расстоянии. Инновационная разработка называется "Тихий гром" ST-35, или просто "Гром".