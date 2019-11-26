Маск задумался о разработке мини-электропикапа Cybertruck

По словам Илона Маска, на электропикап уже есть 200 тысяч предварительных заказов в США.

Основатель компании Tesla Илон Маск заявил, что в будущем может появиться маленькая версия бронированного электропикапа Cybertruck.

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Об этом он написал в Twitter.

"В долгосрочной перспективе, наверное, есть смысл разработать меньший по размерам Cybertruck", - сообщил Маск, отвечая на вопрос о возможной миниверсии Cybertruck.

Он добавил, что на электропикап уже есть 200 тысяч предварительных заказов в США.

Long term, it probably makes sense to build a smaller Cybertruck too — Elon Musk (@elonmusk) November 24, 2019

Как сообщал УНИАН, в четверг, 21 ноября, в Лос-Анджелесе гендиректор Tesla Илон Маск представил электрический пикап Cybertruck и квадроцикл, который можно перевозить на кузове авто.