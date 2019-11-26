Маск задумался о разработке мини-электропикапа Cybertruck
15:11, 26 ноября 2019Наука и IT
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По словам Илона Маска, на электропикап уже есть 200 тысяч предварительных заказов в США.
REUTERS
Основатель компании Tesla Илон Маск заявил, что в будущем может появиться маленькая версия бронированного электропикапа Cybertruck.
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Об этом он написал в Twitter.
"В долгосрочной перспективе, наверное, есть смысл разработать меньший по размерам Cybertruck", - сообщил Маск, отвечая на вопрос о возможной миниверсии Cybertruck.
Он добавил, что на электропикап уже есть 200 тысяч предварительных заказов в США.
Long term, it probably makes sense to build a smaller Cybertruck too— Elon Musk (@elonmusk) November 24, 2019
Как сообщал УНИАН, в четверг, 21 ноября, в Лос-Анджелесе гендиректор Tesla Илон Маск представил электрический пикап Cybertruck и квадроцикл, который можно перевозить на кузове авто.
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