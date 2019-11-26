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Маск задумался о разработке мини-электропикапа Cybertruck

15:11, 26 ноября 2019
Наука и IT
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REUTERS

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Об этом он написал в Twitter.

"В долгосрочной перспективе, наверное, есть смысл разработать меньший по размерам Cybertruck", - сообщил Маск, отвечая на вопрос о возможной миниверсии Cybertruck.

Он добавил, что на электропикап уже есть 200 тысяч предварительных заказов в США.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 21 ноября, в Лос-Анджелесе гендиректор Tesla Илон Маск представил электрический пикап Cybertruck и квадроцикл, который можно перевозить на кузове авто.

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Теги: #Илон Маск