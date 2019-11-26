В Нидерландах прошел испытания луноход, которым руководили из МКС (видео)

Для теста в лаборатории создали условия, имитирующие поверхность Луны.

В Нидерландах испытывали луноход, которым руководили с Международной космической станции.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Для необычного теста в лаборатории создали условия, имитирующие поверхность Луны. Руководил устройством итальянский астронавт. Он вместе с роботом собрал пробы почвы. Новейшая система позволяет астронавту чувствовать то, что чувствует робот, следовательно, точнее манипулировать им.

Испытания, отмечают ученые, чрезвычайно важны, ведь благодаря тесту Европейское космическое агентство надеется выяснить, с какими трудностями могут столкнуться астронавты во время использования таких роботов.

Как сообщал УНИАН, в Японии создали робота, который исследует мир вместо тяжелобольного человека. Одной из первых протестировала изобретение шестилетняя девочка из Йокогамы. Она имеет нервно-мышечную болезнь - может двигать только одной рукой и ногой.