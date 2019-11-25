В Японии создали робота, который исследует мир вместо тяжелобольного человека (видео)

Разработчики говорят, что робот может пригодиться и пожилым людям, которым трудно выходить из дома.

Одной из первых протестировала изобретение шестилетняя девочка из Йокогамы. Она имеет нервно-мышечную болезнь - может двигать только одной рукой и ногой. Ребенку трудно дышать сидя, поэтому большинство времени она лежит.

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Впрочем, благодаря роботу, уже смогла посетить концерт любимой группы, управляя электронным помощником с помощью планшета.

Разработчики говорят, что робот может пригодиться и пожилым людям, которым трудно выходить из дома, но которые хотят вести активный образ жизни.