В Японии создали робота, который исследует мир вместо тяжелобольного человека (видео)
16:19, 25 ноября 2019Наука и IT
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Разработчики говорят, что робот может пригодиться и пожилым людям, которым трудно выходить из дома.
Роботом можно управлять с помощью планшета \ скриншот с видео
Одной из первых протестировала изобретение шестилетняя девочка из Йокогамы. Она имеет нервно-мышечную болезнь - может двигать только одной рукой и ногой. Ребенку трудно дышать сидя, поэтому большинство времени она лежит.
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Впрочем, благодаря роботу, уже смогла посетить концерт любимой группы, управляя электронным помощником с помощью планшета.
Разработчики говорят, что робот может пригодиться и пожилым людям, которым трудно выходить из дома, но которые хотят вести активный образ жизни.
Японские изобретатели создали робота, который исследует мир вместо тяжелобольного человека
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