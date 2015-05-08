Роскосмос назвал новую дату запуска ракеты-носителя "Протон-М" с мексиканским спутником

Спутник MexSat-1 будет запущен 16 мая 2015 года с космодрома Байконур при помощи ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М», - передает Lenta.ru со ссылкой на Федеральное космическое агентство.

Ранее запуск планировался на 29 апреля, однако его перенесли по просьбе компании изготовителя спутника, которой потребовалось дополнительное время для его проверки. Заказчиком аппарата выступает министерство связи и транспорта Мексики.

Спутник рассчитан на 15 лет службы и будет установлен на геостационарной орбите в позиции 113 градусов западной долготы. Энергоснабжение MexSat-1 обеспечат солнечные батареи. На аппарате установлен отражатель L-диапазона и антенна Ku-диапазона.

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