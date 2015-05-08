Магнитному полю Меркурия почти 4 млрд лет - СМИ

Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Science, сообщает РИА Новости.

”Наша миссия была изначально запланирована всего на год, и никто не ожидал, что зонд проживет четыре года. Научные результаты, полученные в последние дни его работы, оказались крайне интересными, и то, что мы узнали о магнитном поле Меркурия, является лишь первой частью этих открытий”, — заявила Кэтрин Джонсон из Планетологического института в Тусоне (США).

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Джонсон и ее коллеги смогли вычислить возраст магнитного поля Меркурия и проследить за изменениями в его конфигурации и силе, изучая данные, собираемые магнетометрами зонда начиная с осени прошлого года, когда MESSENGER начал серию опасных орбитальных маневров, призванных снизить его орбиту.

Как оказалось, Меркурий, как и Земля, обладал собственным магнитным полем практически с момента рождения. Первые следы его существования ученые зафиксировали в горных породах на так называемых ”гладких равнинах”, следах извержений вулканов возрастом в 3,7-3,9 миллиарда лет, расположенных на глубине в несколько десятков километров от поверхности планеты.