Ученые раскрыли тайну священных птичьих мумий Древнего Египта

Большое количество мумифицированных ибисов заставили ученых почесать затылок: откуда взялись эти птицы.

Исследователи утверждают, что раскрыли, откуда взялась священная египетская птица ибис, которую массово мумифицировали древние египтяне.

Об этом пишет The Guardian.

Раньше традиционно считали, что мумифицировались только фараоны и представители знати. Но миллионы находок мумифицированных животных (кошек, крокодилов, крыс и мангустов) свидетельствуют о чем-то другом.

Животных мумифицировали не только для того, чтобы положить рядом с мертвыми, но и для того, чтобы заслужить благосклонность богов, считают археологи.

Более чем 4 миллиона священных мумий ибиса были найдены в катакомбах Туна-эль-Гебель и еще 1,7 миллиона – в древнем могильнике Саккара. Большинство из них были ритуальными дарами богу Тоту в период около 450 г. к н.е.

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Египтяне верили, что ибис Тот представляет бога – бога мудрости, магии и правосудия.

«Если ваш начальник вас раздражает, или если вы хотите справедливости – то идете и просите Тота повлиять», – рассказывает научный сотрудник Университета Гриффит Салли Уасеф.

В то же время большое количество мумифицированных ибисов заставили ученых почесать затылок: откуда взялись эти птицы.

Одно из предположений – их могли выращивать промышленными масштабами в специальных «инкубаторах». По словам историков, об этом свидетельствуют единичные упоминания в древних текстах.

Авторы исследования проанализировали ДНК 14 мумифицированных священных ибисов с 26 современными образцами Африки. Согласно результатам, уровень разнообразия митохондриальной ДНК в древних птиц аналогичный современным диким птицам и имеет схожие уровни потенциально вредных мутаций.

«Скорее всего рядом с каждым храмом было что-то похожее на озеро или какой-то другой водоем. Для ибиса это естественная среда. И если вы дадите ему еду, он будет продолжать приходить», – добавила Васеф.

Но есть и ученые, которые считают, что инкубаторий для птиц действительно мог существовать. Однако тогда он должен быть достаточно большим, чтобы сохранить внутри высокий уровень генетического разнообразия.

Уасеф такое мнение отрицает. Она считает, что если бы инкубатории существовали, то египтянам было бы легко вылавливать птиц и мумифицировать их. Но многие найденные муми ибисов на самом деле являются фальшивкой: из перьев и кусков скорлуп.