В Украине открыли службу экстренной помощи для владельцев заблокированных аккаунтов в соцсетях

Владельцы заблокированных аккаунтов могут обратиться за помощью по адресу UnBan@uacrisis.org, сообщает Watcher.

Создание службы стало реакцией на эпидемию "банов" страниц публичных лиц в Украине, которую связывают с деятельностью российских информационных спецподразделений.

За последние недели только в Facebook были заблокированы украинский поэт Андрей Бондарь, председатель Луганской ОГА Геннадий Москаль, народный депутат Борис Филатов, одно из самых популярных юмористических сообществ “Баба и Кот” и страница самого Watcher'a.

Читайте такжеМосковский офис Youtube заблокировал канал ТСН по требованию сепаратистов"Бан" можно получить за цитирование Шевченко “кохайтеся чорнобриві, та не з москалями” и популярный мем "четамухохлов" и что-либо другое, пишет издание. При этом шансов оспорить блокировку крайне мало, а одна из основных причин этого - отсутствие полноценных украинских представительств Facebook, Twitter и YouTube.

"Даже такие бедные и значительно меньшие, чем Украина страны, как Сьерра-Леоне, где лишь треть населения владеет письменностью и в 25 раз меньше пользователей Facebook, или Малави, третья по бедности страна в мире – имеют свои отдельные представительства хотя бы на уровне официальной страницы", - сказано в статье.