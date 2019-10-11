Нобелевский лауреат по физике пообещал найти инопланетян за 30 лет

Ученый отказывается верить, что человечество – единственная цивилизация во всей Вселенной с невероятным количеством звезд и планет.

Эксперт космологии, которого во вторник наградили Нобелевской премией по физике, убежден, что внеземная жизнь существует. Более того, ученый пообещал, что сможет ее найти в течение ближайших 30 лет.

Как пишет Newsweek, выступая в Лондоне, 52-летний Дидье Квелоц отметил, что существуют достаточно существенные шансы найти жизнь за пределами планеты Земля.

«Я не могу поверить в то, что мы единственная живая сущность в целом Вселенной. В ней слишком много планет и слишком много звезд, а также химии. Эта химия могла привести к зарождению жизни и в других местах», - сказал нобелевский лауреат.

Читайте такжеКолонизация галактики может занятий меньше миллиона лет

Он добавил, что в ближайшие 30 лет человечество построит более продвинутые технологии, которые смогут лучше фиксировать признаки биологической активности в далеких мирах. Квелоц сейчас работает в Кембриджском университете в Великобритании.

В этом году ему присудили Нобелевскую премию за открытия первой планеты за пределами нашей Солнечной системы. Это произошло почти четверть века назад. Собственно, в 1995 году Квелоц вместе с ученым Майклом Майором обнаружили экзопланету 51 Pegasi b величиной с Юпитер, которая вращалась вокруг звезды за 50 световых лет от Земли. С того времени человечество обнаружило в космосе свыше 4 тысяч планет.