Нобелевскую премию по физике получили космолог Джеймс Пиблз, астрофизик Мишель Майор и астроном Дидье Кело.

Нобелевскую премию по физике вручили за экзопланеты и физическую космологию.

Об этом стало известно во время официального объявления лауреатов в Каролинском институте (Стокгольм, Швеция).

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В частности, Нобелевский комитет присудил премию по физике ученому Джеймсу Пиблзу за теоретические открытия в области физической космологии. Он почетный научный профессор Принстонского университета имени Альберта Эйнштейна.

Вторую половину награды получат Мишель Майор и Дидье Келоз за открытие экзопланеты на орбите солнцеподобной звезды.

По словам Нобелевского комитета, оба этих открытия позволили по-новому взглянуть на место человека во Вселенной.

Размер премии в 2019 году составляет 9 миллионов шведских крон (около $915 тысяч). Стоит отметить, что лауреатам нобелевской премии по физике придется разделить премию между собой.

BREAKING NEWS:

The 2019 #NobelPrize in Physics has been awarded with one half to James Peebles “for theoretical discoveries in physical cosmology” and the other half jointly to Michel Mayor and Didier Queloz “for the discovery of an exoplanet orbiting a solar-type star.” pic.twitter.com/BwwMTwtRFv — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2019

Открытая Кело и Майором в 1995 году экзопланета вращается вокруг звезды солнечного типа на расстоянии 50 световых лет от Земли. По своим размерам небесное тело, которое разогрето до 1000 градусов, схоже с Юпитером. После исследования ученых удалось открыть множество других экзопланет, в числе которых были те, что схожи с Землей.

Теоретические работы Пиблса посвящены расширению Вселенной после большого взрыва и тому, какую роль играют в этом разные виды материи и энергии. В 1982-м году ученый предположил существование холодных и тяжелых частиц, составляющих так называемую темную материю Вселенной. Затем в 1984-м он решил вернуться к предложенной Эйнштейном космологической постоянной, то есть "темной энергии".

Напомним, Нобелевскую премию по физике 2018 года получили Артур Эшкен, Жерар Мур и Донна Стриклэнд за достижения в области лазерной физики. Речь идет о разработке метода генерации высокоинтенсивных ультракоротких оптических импульсов.

В 2019 году Нобелевская неделя проходит с 7 по 14 октября. Она открылась объявлением лауреатов по медицине и физиологии (7 октября). Лауреатов премии по физике назовут 8 октября, химии - 9 октября, литературе - 10 октября (сразу за 2018 и 2019 годы), премии мира - 11 октября, премии по экономике - 14 октября.

Премии традиционно вручаются 10 декабря - в день смерти ее основателя, шведского изобретателя Альфреда Нобеля.