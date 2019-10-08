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Нобелевскую премию по физике вручили за экзопланеты и физическую космологию

13:32, 08 октября 2019
Наука и IT
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REUTERS

Об этом стало известно во время официального объявления лауреатов в Каролинском институте (Стокгольм, Швеция).

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В частности, Нобелевский комитет присудил премию по физике ученому Джеймсу Пиблзу за теоретические открытия в области физической космологии. Он почетный научный профессор Принстонского университета имени Альберта Эйнштейна.

Вторую половину награды получат Мишель Майор и Дидье Келоз за открытие экзопланеты на орбите солнцеподобной звезды.

По словам Нобелевского комитета, оба этих открытия позволили по-новому взглянуть на место человека во Вселенной.

Размер премии в 2019 году составляет 9 миллионов шведских крон (около $915 тысяч). Стоит отметить, что лауреатам нобелевской премии по физике придется разделить премию между собой.

Открытая Кело и Майором в 1995 году экзопланета вращается вокруг звезды солнечного типа на расстоянии 50 световых лет от Земли. По своим размерам небесное тело, которое разогрето до 1000 градусов, схоже с Юпитером. После исследования ученых удалось открыть множество других экзопланет, в числе которых были те, что схожи с Землей.

Теоретические работы Пиблса посвящены расширению Вселенной после большого взрыва и тому, какую роль играют в этом разные виды материи и энергии. В 1982-м году ученый предположил существование холодных и тяжелых частиц, составляющих так называемую темную материю Вселенной. Затем в 1984-м он решил вернуться к предложенной Эйнштейном космологической постоянной, то есть "темной энергии".

Напомним, Нобелевскую премию по физике 2018 года получили Артур Эшкен, Жерар Мур и Донна Стриклэнд за достижения в области лазерной физики. Речь идет о разработке метода генерации высокоинтенсивных ультракоротких оптических импульсов.

В 2019 году Нобелевская неделя проходит с 7 по 14 октября. Она открылась объявлением лауреатов по медицине и физиологии (7 октября). Лауреатов премии по физике назовут 8 октября, химии - 9 октября, литературе - 10 октября (сразу за 2018 и 2019 годы), премии мира - 11 октября, премии по экономике - 14 октября.

Премии традиционно вручаются 10 декабря - в день смерти ее основателя, шведского изобретателя Альфреда Нобеля.

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Теги: #Нобелевская премия#Нобелевская премия по физике