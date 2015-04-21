В этом веке человечеству угрожает мощнейшее извержение вулкана

Она должна помочь человечеству избежать самых опасных последствий мощных выбросов магмы и пепла, которые могут произойти в XXI веке с достаточно высокой вероятностью, пишет "Вокруг света".

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За время существования цивилизации на Земле произошло 7 достаточно крупных извержений, одно из которых - излияние магмы горы Тамбора на индонезийском острове Сумбава в 1815 году - уничтожило около 100 тыс. человек. Выброс пепла в атмосферу, составлявший 150 км³, вызвал эффект вулканической зимы в Северном полушарии, который ощущался на протяжении нескольких лет.

Геолог Ганс-Петер Плаг вместе с другими специалистами по вулканологии попытались понять, насколько опасны подобные извержения для человечества, учитывая семикратную разницу между населением Земли XIX века и сегодня. По оценке экспертов, шансы на возникновение такой глобальной катастрофы достаточно высоки и составляют от 5 до 10%. Если человечество не создаст систему глобального мониторинга за состоянием вулканов (подобную той, которая следит за землетрясениями), последствия извержения могут быть катастрофическими. Цивилизации будет нанесен колоссальный урон. В связи с этим специалисты Европейского научного фонда призывают правительства всех стран объединиться и создать глобальную систему мониторинга за состоянием вулканов для раннего реагирования и заблаговременной подготовке к катаклизму. Подобная система, по их оценкам, обойдется миру не так уж и дорого по сравнению с возможным ущербом - приблизительно $370 млн.

Напомним, что 27 августа 1883 года в Индонезии взорвался вулкан Кракатау. Воздушная волна от его взрыва несколько раз обогнула земной шар.