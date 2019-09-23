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Мог управлять вашим компьютером: украинец устанавливал вирусы на обновление браузеров

17:31, 23 сентября 2019
Наука и IT
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Хакеру грозит до 6 лет тюрьмы / пресс-служба киберполиции Украины

Об этом сообщает пресс-служба киберполиции Украины.

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Парень, в частности, получал доступ к конфиденциальной информации, логинов, паролей всех учетных записей, а также онлайн-банкинга.

Вирус злоумышленник приобрел в так называемом даркнете. Сначала житель Ивано-Франковской области распространял вирусы на компьютеры друзей и близких, потом выложил в свободный доступ, маскируя его под веб-браузеры и обновления компьютерных игр.

Парня задержали. Начато уголовное производство по части 2 статьи 361 – несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем или сетей электросвязи. Ему грозит до 6 лет тюрьмы.

Правоохранители устанавливают количество потерпевших хакера.

В свою очередь, полиция рекомендует гражданам устанавливать актуальные обновления для ОС, использовать антивирусы, не скачивать неизвестные и подозрительные файлы и не переходить по подозрительным ссылкам.

Как сообщал УНИАН, хакеры взломали учетную запись в Twitter главного исполнительного директора компании Джека Дорси.

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Теги: #хакеры#вирус#киберполиция Украины