Мог управлять вашим компьютером: украинец устанавливал вирусы на обновление браузеров

Сначала хакер тестировал вирус на компьютерах своих друзей.

18-летний житель Ивано-Франковской области распространял вирусы в обновление игр, чтобы удаленно управлять чужими компьютерами.

Об этом сообщает пресс-служба киберполиции Украины.

Читайте такжеTwitter удалил тысячи аккаунтов из-за распространения фейков

Парень, в частности, получал доступ к конфиденциальной информации, логинов, паролей всех учетных записей, а также онлайн-банкинга.

Вирус злоумышленник приобрел в так называемом даркнете. Сначала житель Ивано-Франковской области распространял вирусы на компьютеры друзей и близких, потом выложил в свободный доступ, маскируя его под веб-браузеры и обновления компьютерных игр.

Парня задержали. Начато уголовное производство по части 2 статьи 361 – несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем или сетей электросвязи. Ему грозит до 6 лет тюрьмы.

Правоохранители устанавливают количество потерпевших хакера.

В свою очередь, полиция рекомендует гражданам устанавливать актуальные обновления для ОС, использовать антивирусы, не скачивать неизвестные и подозрительные файлы и не переходить по подозрительным ссылкам.

Как сообщал УНИАН, хакеры взломали учетную запись в Twitter главного исполнительного директора компании Джека Дорси.