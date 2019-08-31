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Хакеры взломали аккаунт основателя соцсети Twitter

04:04, 31 августа 2019
Наука и IT
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REUTERS

Об этом сообщает The New York Times.

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Взломщики утверждали, что штаб-квартира Twitter в Сан-Франциско будет взорвана. Кроме того, они ретвитнули записи с нескольких страниц, якобы принадлежащих хакерам.

Отмечается, что хакеры использовали сторонний сервис под названием CloudHopper, чтобы публиковать сообщения под именем Дорси.

В Twitter подтвердили, что его аккаунт был взломан.

"Мы в курсе того, что Джека взломали и расследуем случившееся", - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что оскорбительные публикации вскоре были удалены.

Как сообщал УНИАН, компания Google рассказала о масштабной хакерской атаке на устройства под управлением iOS, которая осуществлялась на протяжении более двух лет и была пресечена только в феврале 2019 года.

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Теги: #хакеры#Twitter