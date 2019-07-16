Хакеры похитили персональные финансовые данные жителей Болгарии

Предположительно, атака связана с закупкой новых истребителей F-16 у США.

Хакеры похитили тысячи персональных финансовых данных жителей Болгарии и распространили их через российский адрес электронной почты.

Об этом сообщили власти Болгарии во вторник, 16 июля, передает Голос Америки.

Хакеры получили доступ в компьютерные системы Национального агентства по доходам в понедельник, после чего разослали конфиденциальную информацию местным СМИ, предположительно с серверов министерства финансов, заявил министр внутренних дел Младен Маринов.

"Возможно, это первый случай успешной атаки в Болгарии, и был похищен большой объем персональных данных", - заявил Маринов местному телеканалу bTV.

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По его словам, поводом для кибератаки, вероятно, послужило решение Болгарии закупить у США восемь новых истребителей F-16 компании Lockheed Martin за 1,256 миллиарда долларов. Речь идет о крупнейшей закупке военной техники со времен падения коммунизма. Отмечается, что F-16 заменят устаревшие советские самолеты МиГ-29.

"Можно также провести политический анализ - письмо приходит с российского сайта, а вчера было принято важное решение о покупке самолетов F-16", - сказал Маринов.

Ведущая болгарская газета "24 часа" сообщила, что один из файлов, отправленных хакерами, содержал более 1,1 идентификационных номеров с данными о доходах, пенсионных взносах и медицинском страховании.

Местный сайт Mediapool сообщил, что письмо пришло с адреса российского почтового провайдера "Яндекс".

Как сообщал УНИАН, в начале июня Вашингтон одобрили поставки истребителей F-16 в Болгарию на сумму около $1,7 миллиарда.