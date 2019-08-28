Астрономы нашли планету-гиганта со странной орбитой (видео)

Находка в несколько раз больше, чем Юпитер, который считается самой большой планетой Солнечной системы.

Команда ученых из США открыла новую планету, не похожую на любую из известных науке. Космическое тело под названием HR 5183 b втрое больше, чем Юпитер и движется по огромной яйцевидной орбите. Таким образом, чтобы облететь свою звезду один раз, ей нужно 45-100 лет.

Об этом пишет Newsweek, добавляя, что астрономы начали наблюдать за родительской звездой планеты еще в 90-х годах. Но несколько лет назад они заметили, что возле светила что-то есть.

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«Эта планета проводит большую часть своего времени в дальней части своей планетарной системы на своей очень необычной орбите. Затем она начинает ускоряться и пролетает мимо звезды», - сказал автор исследования из Калифорнийского технологического института Эндрю Говард.

«Мы обнаружили этот быстрый проход. Мы увидели приближение планеты, а теперь она отдаляется от звезды. Она оставила такой четкий отпечаток, что мы теперь можем уверенно сказать о существовании этой планеты, хотя и не видели полную орбиту», - добавил он.

HR 5183 b была обнаружена благодаря так называемой «лучевой скорости». Техника заключается в том, что исследователи следят за колебаниями на звезде под действием гравитационной силы от планеты, которая проходит мимо.

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Отслеживая планету, они смогли вычислить ее гигантскую орбиту. Если бы она была в нашей Солнечной системе, ее путь пролегал бы от Нептуна через пояс астероидов к точке между орбитами Марса и Юпитера.

«Эта новая планета движется, словно таран, сметая все на своем пути в системе», - сказал Говард.

«Эта планета не похожа на любую из тех, которые есть в нашей Солнечной системе. Но более того, она не похожа ни на одну экзопланету, которые мы открыли на настоящее время. Другие планеты, обнаруженные на большом расстоянии от своих звезд, обычно движутся по орбите в форме круга. Это кое-что говорит о различиях в том, как была сформирована эта планета или о различиях в ее развитии по сравнению с другими», - сказала другой соавтор исследования Сара Блант.