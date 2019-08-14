Сторонние подрядчики прослушивали голосовые сообщения пользователей Facebook - СМИ

Bloomberg отмечает, что Facebook не сообщала пользователям, что их голосовые сообщения будут прослушиваться третьими лицами.

Компания Facebook Inc. нанимала сторонних подрядчиков, которые расшифровывали голосовые сообщения пользователей сервисов, принадлежащих корпорации.

Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило издание Bloomberg, передает РБК.

В Facebook признали, что расшифровывали сообщения, но заверили, что больше этого не делают.

В заявлении компании, которое приводит Bloomberg сказано, что расшифровка звуковых сообщений прекратилась "более недели назад". В нем также сказано, что пользователи, чьи сообщения подвергались расшифровке, соглашались на это, выбирая специальную опцию в приложении Messenger для Facebook.

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"Подрядчики проверяли правильность расшифровки (голосовых) сообщений искусственным интеллектом Facebook", - объясняет компания.

Источники Bloomberg в свою очередь сообщают, что многие сторонние подрядчики, которые были заняты расшифровкой голосовых сообщений, были потрясены, поскольку им не говорили, где были записаны эти аудиосообщения, и каким образом они были получены. Работники слушали разговоры, иногда вульгарного содержания, но не знали зачем они их расшифровывают, объясняют источники.

При этом, как отмечает агентство, Facebook не сообщала пользователям, что их голосовые сообщения будут прослушиваться третьими лицами.

Политика использования данных Facebook предусматривает сбор "контента, сообщений и другой информации, которую вы предоставляете" при "отправке сообщений или общении друг с другом". Конкретных упоминаний про аудио нет, замечает Bloomberg.

Ранее УНИАН сообщал, что компания Facebook Inc заплатит рекордный штраф в 5 миллиардов долларов в рамках правительственного разбирательства относительно подхода соцсети к защите личных данных пользователей.