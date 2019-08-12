К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса

На расстоянии около 1 млн км астероид должен разминуться с Землей.

NASA предупредило о приближении к Земле "потенциально опасного" астероида, который по своим размерам превосходит египетскую Пирамиду Хеопса.

Согласно данным NASA астероида 2019 OU1 приблизится к нашей планете в конце августа. Диаметр астероида 2019 OU1 составляет 160 метров, что больше знаменитой египетской пирамиды на 20 метров, пишет ТСН.

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Ожидается, что 28 августа 2019 OU1 будет в 40 раз ближе к Земле, чем Венера. На расстоянии около 1 млн км астероид должен разминуться с Землей.

Ранее сообщалось, что этой осенью на Землю может упасть астероид 2006QV89 – его диаметр около 40 метров, а шанс катастрофы – чуть меньше 1 до 7 тысяч. Астероид, который может врезаться в Землю в этом году, достаточно велик и может принести много бед и разрушений - все зависит от места падения.

Впрочем, если у человечества будет 8 лет на то, чтобы остановить массивный астероид, способный уничтожить планету, разрушений Земле удастся избежать. Таковы результаты моделирования, проведенного NASA совместно с исследователями Европейского космического агентства в рамках конференции по планетарной обороны.

Ученые в течение пяти суток искали ответ на вопрос, можно ли будет спасти планету в случае угрозы столкновения с астероидом 140-260 метров в ширину (это равно размеру трех-четырех футбольных полей).