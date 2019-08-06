Ученые показали 3D-реконструкцию подводной лодки времен Второй мировой (видео)

Исследователи нашли носовую часть затонувшей субмарины USS Grunion (SS-216).

Исследователи представили 3D-реконструкцию американской подводной лодки, лежавшей на дне со времен Второй мировой.

Об этом сообщает Naked Science.

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USS Grunion (SS-216) американская подводная лодка типа «Гато». Субмарина была заложена на верфи Electric Boat в Гротоне 1 марта 1941 года. Тридцатого июля 1942 года у острова Кыска лодка затонула. Предполагаемой причиной гибели стала циркуляция собственной торпеды. Как считают специалисты, повреждения привели к потере управления погружением лодки.

Максимально допустимой глубиной погружения для типа «Гато» считается 91 метр. После того как USS Grunion достигла глубины 300 метров, прочный корпус субмарины разрушился под давлением воды. При этом ее носовую часть оторвало.

Подводную лодку с помощью сканирующего сонара нашла компания Williamson Associates еще в 2006 году. В 2007 году объект изучили с помощью спускаемого аппарата. Корпус лодки находился на глубине 980 метров. Позже ВМС США официально подтвердили принадлежность обнаруженных останков погибшему кораблю.

В рамках новой экспедиции удалось обнаружить носовую часть лодки у побережья Алеутских островов.

Как сообщал УНИАН, ученые планируют создать 3D-карту подводного мира Индийского океана.