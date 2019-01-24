Ученые планируют создать 3D-карту подводного мира Индийского океана (видео)

В течение семи недель они будут пытаться найти неизвестные ранее виды растений и животных.

Британские ученые проведут экспедицию в Индийском океане на глубине 2 тысяч метров.

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В течение семи недель они будут пытаться найти неизвестные ранее виды растений и животных. Ученые погружаться в воду в специальных капсулах.

Все будут снимать полтора десятка камер. По их материалам ученые планируют создать 3D-карту подводного мира Индийского океана.