Ученые планируют создать 3D-карту подводного мира Индийского океана (видео)
18:57, 24 января 2019Наука и IT
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В течение семи недель они будут пытаться найти неизвестные ранее виды растений и животных.
Британские ученые проведут экспедицию в Индийском океане на глубине 2 тысяч метров.
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В течение семи недель они будут пытаться найти неизвестные ранее виды растений и животных. Ученые погружаться в воду в специальных капсулах.
Все будут снимать полтора десятка камер. По их материалам ученые планируют создать 3D-карту подводного мира Индийского океана.
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