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"Будто затонул вчера": на дне Балтийского моря нашли корабль времен Колумба (видео)

20:37, 23 июля 2019
Наука и IT
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Длина судна может достигать около 18 метров / скриншот

Об этом сообщает Naked Science.

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Археологи смогли датировать корабль эпохой Возрождения: примерно концом XV - началом XVI, когда жили Христофор Колумб и Леонардо да Винчи. Корабль условно обозначили как «Неизвестный корабль».

«Ощущение такое, будто судно затонуло вчера - мачты на месте, корпус не поврежден», - говорит морской археолог Родриго Пачеко-Руиз из исследовательской компании MMT.

На главной палубе исследователи обнаружили лодку, используемую для переправы экипажа с корабля на берег и обратно.

Длина судна может достигать около 18 метров. Чуть меньше, чем имел флагман Колумба, каракка «Санта-Мария». Кроме лодки, на корабле сохранились орудия. По все вероятности, речь идет о торговом судне.

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Теги: #корабль