"Будто затонул вчера": на дне Балтийского моря нашли корабль времен Колумба (видео)

На судне сохранилась лодка, которую экипаж использовал, чтобы добраться до берега.

На дне Балтийского моря ученые обнаружили почти идеально сохранившееся судно, остававшееся нетронутым в течение 500 лет.

Об этом сообщает Naked Science.

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Археологи смогли датировать корабль эпохой Возрождения: примерно концом XV - началом XVI, когда жили Христофор Колумб и Леонардо да Винчи. Корабль условно обозначили как «Неизвестный корабль».

«Ощущение такое, будто судно затонуло вчера - мачты на месте, корпус не поврежден», - говорит морской археолог Родриго Пачеко-Руиз из исследовательской компании MMT.

На главной палубе исследователи обнаружили лодку, используемую для переправы экипажа с корабля на берег и обратно.

Длина судна может достигать около 18 метров. Чуть меньше, чем имел флагман Колумба, каракка «Санта-Мария». Кроме лодки, на корабле сохранились орудия. По все вероятности, речь идет о торговом судне.