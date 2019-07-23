"Будто затонул вчера": на дне Балтийского моря нашли корабль времен Колумба (видео)
На дне Балтийского моря ученые обнаружили почти идеально сохранившееся судно, остававшееся нетронутым в течение 500 лет.
Об этом сообщает Naked Science.
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Археологи смогли датировать корабль эпохой Возрождения: примерно концом XV - началом XVI, когда жили Христофор Колумб и Леонардо да Винчи. Корабль условно обозначили как «Неизвестный корабль».
«Ощущение такое, будто судно затонуло вчера - мачты на месте, корпус не поврежден», - говорит морской археолог Родриго Пачеко-Руиз из исследовательской компании MMT.
На главной палубе исследователи обнаружили лодку, используемую для переправы экипажа с корабля на берег и обратно.
Длина судна может достигать около 18 метров. Чуть меньше, чем имел флагман Колумба, каракка «Санта-Мария». Кроме лодки, на корабле сохранились орудия. По все вероятности, речь идет о торговом судне.