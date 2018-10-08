Колумб искал в Америке страшных монстров с головами собак и гигантскими ногами

В Европе тех времен люди действительно думали, что за пределами известных им территорий живут люди с волчьими головами, циклопы и другие фантастические существа.

В 1492 году, когда Христофор Колумб пересек Атлантический океан в поисках самого быстрого пути в Азию, он, наконец, высадился на земле, которая была ему неизвестна.

Там он нашел сокровища: невиданные до того времени деревья и виды птиц, а также золото. Но была одна вещь, которую Колумб надеялся увидеть, но так и не нашел.

Как пишет Newsweek, после возвращения в своем официальном отчете мореплаватель отметил, что «открыл много островов, населенных многочисленными людьми». Он хвалил чрезвычайные чудеса природы открытых им территорий.

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«Но я не нашел монстров на этих островах, как многие ожидали», - заметил Колумб.

Почему же он ожидал встретить монстров? Историки Университета южной Калифорнии выяснили, что взгляды Колумба были вполне нормальными. На протяжении многих веков интеллектуалы Европы представляли мир за пределами известных им границ как населенный целыми «расами монстров». Одним из первых нечеловеческих существ описал римский историк Плиний Старший еще в 77 году нашей эры. В большом трактате он говорил своим читателям о людях с головами собак, известных как кинокефалы, а также о существах без ртов, которым не нужно было есть.

В средневековой Европе были распространены сказки о необычайных созданиях, таких как циклопы, блеммии, у которых лица были на груди вместо головы, скиаподы, в которых была лишь одна гигантская нога. Истории о них распространялись в манускриптах, которые переписывали и иллюстрировали. Были и те, кто относился к этим историям скептически. Но большинство европейцев верили, что далекие земли точно населены такими существами. Рассказы о них выходили далеко за редкие библиотеки элитных читателей.

К примеру, роспись на потолке собора Сен-Леонс во французском городе Фрежус может удивить многих. Он содержит более 1200 расписных деревянных панелей. На некоторых из них изображены эпизоды повседневной жизни: местные монахи, человек верхом на свинье или кривые акробаты. Но некоторые содержат рисунки кошмарных гибридов, людей с головами собак, блеммий и других страшных чудовищ.

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Наверное, никто не приложил так много усилий к распространению новостей о существовании монстров, как английский рыцарь Джон Мандевиль в 14-м веке. Имея за плечами серьезный опыт путешествий в далекие страны, он утверждал, что видел там людей со слоновьими ушами, группу существ, которые вместо лица имели лишь две дыры, а также людей с головами коз. Ученые спорят над тем, действительно ли Мандевиль путешествовал достаточно далеко, чтобы убедительно описывать нечто подобное. Существуют и сомнения относительно его существования вообще. Но его книгу копировали много раз, переводя, наверное, на все известные европейские языки. У Леонардо да Винчи была такая книга, так же как и у Колумба.

Впрочем, открытие Колумбом Америки, в которой не было никаких монстров, не развеяло европейские мифы о монстрах. Люди все равно надеялись, что найдут их в местах, которые оставались неизвестными. В 1493 году, когда отчет о первом путешествии Колумба начал распространяться, печатники выдали «Нюрнбергскую хронику» - большой исторический том, проиллюстрированный изображением монстров. А впоследствии итальянский поэт написал стихотворное произведение о путешествии Колумба, которое было проиллюстрировано изображениями сциподов и блеммий.