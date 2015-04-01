Хэштег #SaveATR вошел в топ украинского Twitter
00:28, 01 апреля 2015Наука и IT
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Распространяемый в связи с атакой оккупационной власти Крыма на медиахолдинг ATR хэштег вошел в топ трендов украинского Twitter.
По состоянию на 00:15 1 апреля хэштег #SaveATR располагался на втором месте / Скриншот
По состоянию на 00:15 1 апреля он располагался на втором месте.
С 1 апреля ATR может прекратить вещание. Это произойдет в том случае, если телеканалу не удастся до конца текущего месяца зарегистрироваться в качестве СМИ в соответствии с российским законодательством.
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Телекомпания несколько раз подавала документы в Роскомнадзор, но их возвращали обратно по разным причинам. Аналогичные трудности испытывают другие СМИ, входящие в медиахолдинг ATR - детский крымскотатарский телеканал Lale, радиостанции «Мейдан» и «Лидер», а также интернет-издание «15 минут».
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