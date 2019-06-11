Искусственный интеллект научился понимать, почему дети плачут

Ученые уверяют, что это может помочь своевременно выявить проблемы со здоровьем у детей.

Команда ученых создала технологию, которая "читает" детский плач, дешифрует его и определяет скрытое значение. Плач содержит критически важную информацию о самочувствии ребенка. И его точное понимание очень важно для медицины и общества как такового.

Как пишет Newsweek, в последние годы в мире были проведены многочисленные исследования в области распознавания речи. Однако, исследования, нацеленные на расшифровку плача, были ограниченными. Потому что это не та форма коммуникации, которую можно легко понять.

Чтобы заполнить этот пробел в человеческих знаниях, ученые во главе с Нихуаном Лю из Университета Северного Иллинойса разработали алгоритм искусственного интеллекта, который может слушать плач и определять, нормальный он или нет. И это потенциально может указывать на серьезные или хронические болезни.

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Среди медицинских проблем, которые могут быть связаны с аномальным плачем, можно назвать инфекции, проблемы в работе центральной нервной системы, воспаление легких, заражение и боли. Поэтому обнаружить его вовремя чрезвычайно важно.

Согласно отчету ученых, технология ищет скрытые закономерности в плаче младенцев, сосредотачиваясь на таких характеристиках, как частота и периодичность, чтобы классифицировать его.

"Как будто в особой речи, в различных звуках плача содержится много информации, связанной с состоянием здоровья", - сказал Лю.

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"Различия между звуковыми сигналами на самом деле несут информацию. Эти различия представлены разными характеристиками в сигналах. Чтобы обнаружить и использовать информацию, нам нужно знать точные характеристики и изъять информацию в них", - пояснил он.