Xiaomi представила фитнес-браслет Mi Band 4 с цветным дисплеем и голосовым управлением (фото, видео)

Стоимость новинки в версии без NFC составит около 25 долларов.

Китайская компания Xiaomi официально представила новую модель в своей популярной линейке фитнес-браслетов – Mi Band 4.

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Как сообщает ITC.ua, новое устройство получило цветной сенсорный AMOLED-дисплей, значительно крупнее дисплея предыдущей модели Mi Band 3. Диагональ экрана составляет 0,95-дюйма, разрешение — 240×120 точек. Новинка также получила устойчивое к царапинам 2.5D-стекло и влагозащиту по стандарту 5ATM (погружение до 50 метров).

Xiaomi Mi Band 4 поддерживает фирменный голосовой ассистент Xiao AI (только в NFC-версии), который позволяет управлять функциями браслета голосом. Так, с помощью голосвых команд можно, например, включить музыкальный проигрыватель на смартфоне, или управлять устройствами умного дома от Xiaomi.

Емкость аккумулятора составляет 135 мАч для обычной версии и 125 мАч для NFC-версии (у Mi Band 3 — 110 мАч). В первом случае производитель обещает автономность на уровне 20 дней, во втором — 15 дней. Вместо Bluetooth 4.2 теперь используется более экономичный Bluetooth 5.0 BLE. Для отслеживания активности пользователя используется новый 6-осевой высокоточный сенсор (трехосный датчик ускорения + трехосный гироскоп), а также сканер сердечного ритма.

Браслет Mi Band 4 будет выпускаться в обычной версии и версии с NFC. Версия NFC позволит проводить платежи с помощью систем AliPay и WeChat Pay (пока только в Китае, о поддержке Google Pay не упоминается).

Для продажи в Китае версию без NFC оценили примерно в $25 (около 650 грн), вариант с NFC — в $33 (примерно 860 грн). На выбор будут предлагаться несколько цветовых вариантов ремешков, а также лимитированная версия Avengers Limited Edition с металлическими элементами и эмблемами супергероев Marvel.

Продажи Xiaomi Mi Band 4 начнутся уже в пятницу, 14 июня.

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