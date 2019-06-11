Макс Поляков: Развитию украинского космоса мешают советские законы

Для развития украинского космоса, нужно отменить старые законы, - считает Макс Поляков, являющийся владельцем украино-американской компании Firefly Aerospace.

Снятие запрета на строительство ракет-носителей частными компаниями существенно оживит украинскую космическую отрасль и создаст конкурентные условия для всех игроков рынка. Об этом рассказал владелец украино-американской аэрокосмической компании Firefly, Макс Поляков.

«Сейчас в США запрос на коммерческий космос очень высок. NASA не чувствует угрозу со стороны коммерческих структур, наоборот выстраивает линию синергетического партнерства. И от этого выигрывают все. Отрасль развивается. Что происходит в Украине? Согласно статье закона о предпринимательстве который был принят еще в 1991 году и действует до сих пор, строго ограничивается деятельность связанная с разработкой, производством и эксплуатацией ракет-носителей, включая запуски с любой целью для компаний негосударственного сектора. Подобные запреты есть и в законе про космическую деятельность. В октябре прошлого года в Верховную Раду был подан на рассмотрение законопроект №9219, корректирующий старые совковые законы. И этот законопроект, который мог бы создать здоровые условия конкуренции между государственными и частными компаниями так и не был принят. Вопрос перешел в политическую плоскость. На сегодняшний день, кому-то очень выгодно сохранить текущий статус-кво и продолжать высасывать дотации из государственного бюджета», - прокомментировал Макс Поляков.

Также владелец Firefly, отметил, что в Украине есть примеры позитивной конкуренции между частным бизнесом и государственной структурой, что вселяет надежды на то, что изменения придут и в космическую отрасль.

«Когда коммерческие предприятия в сфере почтовой логистики, телекома, финансовых услуг бросают вызов государственным монополиям, то у последних есть выбор, либо умереть, либо внедрять реформы и отвечать современным потребностям рынка. Это трудоемкие процессы, но они возможны даже в украинских реалиях. Но пока ещё не в космической отрасли. За космос нам надо ещё побороться. Для этого нужна политическая воля и реформирование законодательной базы», - подытожил Макс Поляков.

Ранее сообщалось что ракета украино-американской компании Firefly Aerospace Макса Полякова будет запущена уже в этом году.